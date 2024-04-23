Baf son anda kazandı

Güzelyurt Spor SalonuUlviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ali KozokEbrahim ( 1), Emir (&), Arize (18), Uche (26), Tunç (2), Osman, Sabri (2), Hakan (11), Yılmaz (1)Eric (2), Hugo (10), Gedeon (5), Mohammed (8), Mehmet (5), Klavash (1), Altay, Atila (11), Bilal (5), İlhan (21), Ayselİlk periyot: 16-20İlk yarı: 31-253.periyot: 49-43EXtend Erkekler Ligi 2.hafta açılış maçında Baf Ülkü Yurdu, Soyer Aksu’yu 69-68 mağlup etti.Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Ülkü Yurdu ilk periyotu 16-10 devreyi de 31-25 önde bitirdi.İkinci yarıya da iyi başlayan kırmızı yeşilliler bir ara çift hanelere çıkan maçın üçüncü periyodunu 49-43 önde geçti,Son periyotta Soyer Aksu rakibini yakaladı ve son anlarda öne geçti . 68-68 berabere girilen son anları iyi değerlendiren Ülkü Yurdu maçı 69-68 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.EXtend Erkekler Ligine yarın akşam 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Savoy Marmara - Koopspor maçı ile devam edilecek.Damdelen Petrol U 16 Etkekler Liginde Adaspor, Soyer Extend’i 69-61 mağlup etti.