Sokak ortasında eşini öldüresiye dövdü

Lefkoşa’da Hasan Demir adlı kişi, sokak ortasında sarhoş bir vaziyette aralarında maddi sebeplerden dolayı tartışma çıkan eşini feci şekilde darp etti. Burnu ve elmacık kemikleri kırılan kadın, şikayetini geri çekti. Zanlı Demir ise eşini darp etmediğini, yüzündeki kırıkların kaldırıma düşmesinden dolayı oluştuğunu iddia etti

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan Hasan Demir dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlının 17.04.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyet aralarında maddi sebeplerden dolayı tartışma çıkan eşi 36 yaşındaki isminin baş harfleri G.D.’nin yüzüne elleri ile gelişi güzel vurmak sureti ile burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına sebebiyet verip, vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının şikayet üzerine olay mahalline giden polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda vahim zarar ve darp izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, müştekinin aynı tarihte kendini iyi hissettiğini söyleyerek hastaneden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, müştekinin sabah saatlerinde şikayetini geri çektiğini bu nedenle genç kadının yüzünde oluşan kırıkların ne şekilde oluştuğuna dair uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

Mesele ile ilgili olarak yapılacak çevre şahadeti tanık ifadeleri ve araştırılacak kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, eşini darp etmediğini, 25 yıldır evli olduklarını, yüzündeki kırıkların kaldırıma düşmesinden dolayı oluştuğunu ileri sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

