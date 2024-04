Arhun: Hakkımda bir süredir karalama kampanyası yürütülen bu yayınların iyi niyetli olmadığı açıktır

Capital Group Direktörü Tekin Arhun, bir süreden beridir belirli internet sielerinde kişilik haklarına saldırı şeklinde yapılan kamuoyunu yanıltıcı haberler hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Tekin Arhun'ın basın açıklaması şöyle:

“Kamuoyu yararından uzak, çarpıtma ve yalan bilgilerle dolu yayınlar.”

Bir süreden beri hakkımda; kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarıma doğrudan saldıran yayınlar yapılmaktadır.

Bu yayınlar sadece belirli internet siteleri ve belirli isimler tarafından yapılmakta ve ısrarla sürdürülmektedir.

Yıllardır ticaretle uğraşan, ülkemize katma değer yaratan bir iş insanı olarak, bugüne kadar alın terim ile kurmuş olduğum birçok şirketimde; iş arkadaşlarım ile omuz omuza büyüttüğüm maddi ve manevi tüm değerlere benim adım üzerinden saldıran, adeta bir karalama kampanyası yürütülen bu yayınların iyi niyetli olmadığı açıktır.

Habercilik etik ve ilkelerinden uzak ve kişisel saiklerle yayımlanan metinlerde kullanılan dil de yine yapılan bu yayınların amacının “kamuoyu yararı” taşımadığının göstergesidir.

“Hiçbir talepleri ne olursa olsun karşılık görmeyecektir.”

Bu yayınları yapan kişi ya da kişilerin; benimle veya sahibi olduğum Kapital Grup şirketleriyle doğrudan doğruya alacak verecek ilişkisi olan ve/veya husumet içerisinde bulunan kişiler olması da tesadüfle açıklanamayacak kadar ari bir gerçekliktir.

Yalan, yanıltıcı, eksik ve çarpıtma bilgiler eşliğinde, gerek insan hakları ve manevi değerler gerekse ticari hak ve değerler ve masumiyet karinesi hiçe sayılarak, soru sorulmadan ve hatta cevap hakkı verilmeden hazırlanan metinlerle beni kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışanlar şunu bilmelidir ki; hiçbir talepleri ne olursa olsun karşılık görmeyecektir.

“Hakkımı yargıda arayacağım.”

Büyük emeklerle kurulan, binlerce kişinin alın teriyle büyütülen, ülke ekonomisine gerek dev bir istihdam alanı gerekse ödediği vergileriyle katma değer yaratan şirketlerimiz; her türlü karalamaya karşı durarak, memleket için üreterek, daha fazla istihdam yaratarak ve daha fazla vergi ödeyerek çalışmaya devam edecektir.

Hakkımda devam eden ve savunma hakkının her davada olduğu gibi “esas” olduğu yargı süreçleriyle ilgili; yanıltıcı ve yalan bilgilerle itibarsızlaştırma kampanyası yapanlara, basın ve ifade özgürlüğünü bu amaçla kötü niyetli şekilde kullananlara karşı hakkımı yine yargıda arayacağımı kamuoyuna bildiririm.

“Tahkikat dosyalarındaki sahteciliğin yargıda anlaşılacağına dair en ufak bir tereddüttüm yoktur.”

Ayrıca; ülkenin en önemli kurumlarından olan Polis Genel Müdürlüğü içinde kendini gizlemeyi uzun süreler boyunca başarmış olan “mesleğini kötüye kullanan” bazı polis mensupları tarafından; tahkikat dosyasının önyargılı, taraflı, hileli ve kötü niyetle yaratılması, geriye dönük ifadeler düzenlenip, sahte delil fabrike edilerek hazırlanması sonucu adıma açılan dava da 2010’lu yıllardan bu yana sürmektedir.

Burada da verdiğim büyük bir hukuk mücadelesi mevcuttur.

Bu kumpasın da davanın duruşma esnasında hakikatlerin gün yüzüne çıkmasıyla çökeceğine dair inancım tamdır.

Bağımsız Mahkemelerin; adaletin tecelli etmesi konusunda şeffaf bir yargılama yapacağından en ufak bir tereddüttüm bulunmamaktadır.

“Basın ve ifade özgürlüğünü kötü niyetleri çerçevesinde kullanmak isteyenlere karşı da tüm yasal haklarımı kullanacağım.”

Yukarıda bahsi geçen internet sitelerinde “haber” adıyla yayımlanan metinlerin bu davalarla ilgili Mahkeme haberlerini ya da ara kararlarını da yine çarpıtarak, halkı yanıltarak ve algı yaratmaya çalışarak hazırladığı gerçeği gün gibi ortadadır.

Son olarak yine bu davalarla ilgili geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme tarafından verilen bir karar; aynı yöntemlerle metne dökülmüş ve aleyhime algı çalışması yapılmış ve/veya yaptırılmıştır.

Bilinmesi gerekir ki; Yüksek Mahkeme tarafından onanmış hiçbir kararda aleyhime itham edici bir ifade yoktur.

25 yıldır finans alanında yasal olarak faaliyet gösteren ve tüm vergilerini ödeyen Kapital Grup bünyesindeki şirketler aleyhinde açılan tek bir soruşturma da yoktur.

Bunun aksi noktasında yaratılmaya çalışılan algıya itibar edilmeyeceğini bilmek ve bu zamana kadar da itibar edilmediğini görmek; en büyük takdir olan halkın takdirini kazandığımızın en net göstergesidir.

Ülkede; sosyal, ekonomik ve benzeri alanlarda yaşanan onlarca sorun varken, kendi kişisel saikleri ve yine kişisel gizli bağlantıları nedeniyle gündemi Tekin Arhun ve onun şirketleri üzerinden şekillendirmeye çalışanların; ilk günden bugüne yaptıkları tüm yayınlarla ilgili her türlü yasal hakkımı kullanacağımı bir kez daha vurgulamak isterim.

Kamuoyuna saygılarımla.

Tekin Arhun.