Narkotik polisinden Güvercinlik'te 'Mercek Operasyonu'

Güvercinlik’te dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Mercek Operasyonu kapsamında iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon çerçevesinde G.K.’nin (E-46) kontrolündeki iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, toplam 700 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet el yapımı cam pipo tespit edilerek, emare olarak alındı.
G.K. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.D.(E-52) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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