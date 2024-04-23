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Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı

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Boğaztepe köyünde dün gece polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, evinde hint keneviri yetiştiren R.S. (47) suçüstü yakalanarak tutuklandı.

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Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
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Polis Basın Bülteni’nde R.S.'nin, saksıda ekili bulunan hintkeneviri bitkisinin bakımını yaparken yakalandığı belirtildi. Kullanımındaki araçta  bitki bakımında kullanılan çeşitli malzemeler de bulunan R.S.’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-Girne'de  uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün gece saat 23.00 sıralarında evlerinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunan  K.Y. (26) ve L.E. (22)  tutuklandı.
Evlerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türüyle yaklaşık 0,5 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 hap ve uyuşturucu madde kalıntısı içeren cam pipo, enjektör ve öğütücü bulunan kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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