Aslanköy, Haşim Girgin anısına oynayacak

Necati Külahlılar

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Aslanköy Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarına anlamlı bir anı maçı düzenleyerek devam edecek. Aslanköy Spor Kulübü, genç yaşta hayata veda eden futbolumuzun önemli isimlerinden Haşim Girgin anısına anı maçı düzenledi. Haşim Girgin Anı Maçında Aslanköy ile Tatlısu HOBSK, Paşaköy Hasan Onalt Stadında 28 Nisan 2024 Pazar günü saat: 17.00’de karşılaşacak.

Aslanköy Spor Kulübü maç ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüz yeni sezon öncesi hazırlıklarına anlamlı bir turnuva düzenleyerek devam ediyor.

Köyümüzde genç yaşta aramızdan ayrılan Kıbrıs Türk futbolu ve köyümüzün önemli futbolcularından Haşim Girgin adına düzenlenmiş olduğumuz ve değerli arkadaşımızı saygı ile anacağımız bu turnuvada Tatlısu HOBSK ile karşılaşıyoruz.”

