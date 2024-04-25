Çatalköy bölgesinin küçük köylerinden Arapköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Arapköy sakini olan Halil Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yıldırım'ın cenazesi bugün Arapköy'de kılınacak öğle namazından sonra Arapköy Mezarlığı’na defnedilecek.

