Ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Lefkoşa'da bugün saat 15.00 sıralarında sirenleri açık şekilde seyreden bir ambulansın ters şeride girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında üç araç hasar görürken, üç kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Bedreddin Demirel Caddesi’nde RHA 4370 plakalı ambulansı şehir merkezine doğru ters şerit içerisinde sirenleri açık dikkatsiz bir şekilde kullanan İbrahim Berkem Erülkü (E-23), seyrettiği yolun sağında bulunan Gzt. Cemal Togan Sokak kavşağına yaklaştığı esnada, önünde kendi şeridinde aynı istikamete doğru seyreden ve dönüşe geçen Güldöne Koşar (K-51) yönetimindeki SM 741 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.



3 araç hasar gördü, 3 kişi yaralandı



Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan SM 741 plakalı salon araç, o esnada karşı istikamette ambulansın geçmesi için duran Olena Trvfonova (K-45) yönetimindeki RD 505 plakalı salon araca çarpıp durdu.

Kazada hafif şekilde yaralanan SM 741 plakalı araç sürücüsü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Nurşen Mahmutoğlu (K-27) ve Kadriye Kamaç (K-40), kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Güldöne Koşar ve Nurşen Mahmutoğlu acil serviste; Kadriye Kamaç ise cerrahi serisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

