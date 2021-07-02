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Aren, Ankara’da şampiyon

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Aren, Ankara’da şampiyon
Kariyerini Türkiye'de Binay Tenis Akademisinde sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, Ankara Tenis Kulübünde oynanan ve 1 numaralı seri başı olarak katıldığı 14 Yaş Türkiye Serisinde Seri 1’de şampiyon oldu.
Aren finalde Doruk Ege Şahin'i 3/6-6/1 ve 6/2’lik setlerle mağlup ederek şampiyon olurken, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün de gururu oldu.
 
 
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