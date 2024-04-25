Mağusalılara halk plajı müjdesi

Başkan Uluçay, Mağusalılara müjde verdi: Mağusalının çocukluğunda ilk kez denize girdiği bölge, halk plajı olarak hizmet verecek

Gazimağusa Belediyesi kente ve kent halkına hizmetlerini artırarak sürdürüyor.

Gazimağusalı, hasret kaldığı denize artık şehrin merkezinde olan bir bölgeden ulaşabilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, birçok Mağusalı'nın çocukluğunda ilk kez denize girdiği bölge olan Gülseren Plajı’nın Karakol Bölgesi'ne yakın olan kısmında, kısa bir zaman içinde belediye tarafından hazırlanacak güzel bir tesisle birlikte halk plajı olarak hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi.

Şehrimizin denizle daha fazla noktada buluşabilmesi adına önemli ve sevindirici bu gelişmeyi Mağusalı ile paylaşan Başkan Uluçay, "denizlerimizin tüm halkımız için erişilebilir olması adına çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

