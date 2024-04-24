CTP’nin Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılı nedeniyle düzenlediği panelde konuşan CTP lideri Erhürman, “Bu adada çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılı nedeniyle düzenlediği “Annan Planı Referandumu Dünden Bugüne” paneli çok sayıda büyükelçi, yabancı davetli, Kıbrıs’ın güneyinden siyasi partiler ve kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Serdar Denktaş, Mihalis Papapetru ve Andros Kipriyanu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelde, söz konusu döneme dair değerlendirmeler yapılarak yaşanmışlıklar anlatıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, panelde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

“Adada çözüme ulaşılması, bölge barışı için de son derece önemlidir. Hata yapma lüksümüz yoktur. Bu adada çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik” diyen Erhürman, şimdi de bu umutları yeşertmeye devam ettiklerini vurguladı.

Annan Planı referandumlarının 20’nci yıl dönümünde olunduğunu anımsatan Erhürman, Papadapulos’un Annan Planı döneminde televizyonlarda ağlayarak yaptığı, “Ben bir devlet aldım, toplum bırakmam” söylemlerini hatırlattı. Erhürman, Kıbrıs Rum toplumunun referandum iradesinin ciddi hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, çözüm iradesini aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Erhürman, “Bizim açımızdan CTP olarak Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılacaksa, BMGK kararları çerçevesinde, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacağı bir bilgidir. Bu bilgiye sahibiz, federal çözümden yana on yıllardır süren tavrımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Erhürman, siyasi eşitliğin pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizdi ve siyasi eşitliği, “olmazsa olmaz” olarak niteledi.

Takvimlendirişmiş müzakere sürecinin önemine işaret eden Erhürman, Bir kez daha 10 yıl sürecek bir müzakere sürecini değil, çözüm istiyoruz. Müzakere başlayacaksa sonuç odaklı bir müzakere başlamalıdır. Bu da BM’nin sözüdür. Sıfır noktasından bir daha başlayarak yıllarca sürecek bir müzakere süreci değildir istediğimiz” dedi.

