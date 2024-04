MTG Akademiye bir antrenör takviyesi daha

Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademisi bünyesine yeni teknik adamlar katılmaya devam ederken, kaleci antrenörü olarak Ali Can, MTG Akademisi bünyesine dahil oldu. Başarılı kaleci antrenörü Ali Can, MTG Akademi koordinatörü Sercan Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, resmi sözleşmeye imza attı.Ali Can özellikle Doğu bölgesinde birçok takımın alt yapısında ve A Takımlarında kaleci antrenörlüğü yaptı.