Akçay top başı yaptı

Gökhan KUZU
BTM .2 Lig’de mücadele edecek Akçay, kendi sahası Rauf Raif Denktaş stadında ilk çalışmasını yaptı.
Çarşamba günü 18:30’da geniş bir kadro ile bir üst lig olan BTM 1.lig e yükselme parolasıyla yeni sezona merhaba dedi.
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