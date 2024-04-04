banner913
banner932
Çocuklar cimnastikle mutlu
Çocuklar cimnastikle mutlu
8 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
106 0
 
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
41 0
"Hastalar ‘beni robotla ameliyat edin’ talepleriyle geliyor"
78 0
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
25 0
Göçmenköy, son bölümde uyandı
Göçmenköy, son bölümde uyandı
42 0
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
46 0
banner1012

Yıldız voleybolcularımızın Mersin’deki mücadelesi başlıyor

banner1020

banner974
Yıldız voleybolcularımızın Mersin’deki mücadelesi başlıyor
banner971
Türkiye Yıldızlar Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları için Mersin de bulunan Yıldız Voleybıl takımlarımızın müsabaka programı belli oldu.
Dün gerçekleşen kura çekimi sonrasında takımlarımızın ilk müsabakaları bugün saat 11.00 de oynayacak.
Kızlar Müsbaka Programı
5 Nisan saat 11.00
KKTC -Adana Çukurova Belediyesi
6 Nisan saat 13.00
KKTC - Mersin İhtisas
7 Nisan saat 10.00
KKTC- Osmaniye Bahçe GB
Erkekler Müsabaka Programı
5 Nisan saat 10.00
KKTC - Nevşehir Ürgüp Gençlik
6 Nisan saat 11.00
KKTC- Kayseri Elit Spor
7 Nisan saat 10.00
KKTC -Mersin Tarsus Spor
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.