Yıldız voleybolcularımızın Mersin’deki mücadelesi başlıyor

Türkiye Yıldızlar Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları için Mersin de bulunan Yıldız Voleybıl takımlarımızın müsabaka programı belli oldu.

Dün gerçekleşen kura çekimi sonrasında takımlarımızın ilk müsabakaları bugün saat 11.00 de oynayacak.

Kızlar Müsbaka Programı

5 Nisan saat 11.00

KKTC -Adana Çukurova Belediyesi

6 Nisan saat 13.00

KKTC - Mersin İhtisas

7 Nisan saat 10.00

KKTC- Osmaniye Bahçe GB

Erkekler Müsabaka Programı

5 Nisan saat 10.00

KKTC - Nevşehir Ürgüp Gençlik

6 Nisan saat 11.00

KKTC- Kayseri Elit Spor

7 Nisan saat 10.00

KKTC -Mersin Tarsus Spor

