Çocuklar cimnastikle mutlu

KKTC Cimnastik Federasyonunun başlattığı Yetenek Avcısı projesi kapsamında Lefkoşa Cimnastik Kulübü de okul öncesi eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde cimnastik dersleri veriyor.

“Mutlu çocuklar güçlü gelecek” sloganıyla AML Uygulama Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile işbirliği Lefkoşa Cimnastik Kulübünün başarılı antrenörleri, çocukların küçük yaşta cimnastik eğitimi almalarını sağlıyor.

Dr.Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda verilen eğitimlerde cimnastik eğitimi alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıyor.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü,“Çocukların gelişen teknolojiye olan merakı ile hareketsiz kalmaları azımsanamayacak kadar gerçektir. Bu yüzden küçük yaştacimnastik başlayan çocuklar yaşıtlarından önde olur.” bilgilendirme notuyla, vatandaşlara çocuklarını cimnastiğe yönlendirme çağrısı yapıyor.



