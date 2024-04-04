banner913
banner932
Çocuklar cimnastikle mutlu
Çocuklar cimnastikle mutlu
8 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
106 0
 
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
41 0
"Hastalar ‘beni robotla ameliyat edin’ talepleriyle geliyor"
78 0
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
25 0
Göçmenköy, son bölümde uyandı
Göçmenköy, son bölümde uyandı
42 0
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
46 0
banner1012

Çocuklar cimnastikle mutlu

banner1020

banner974
Çocuklar cimnastikle mutlu
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonunun başlattığı Yetenek Avcısı projesi kapsamında Lefkoşa Cimnastik Kulübü de okul öncesi eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde cimnastik dersleri veriyor.
“Mutlu çocuklar güçlü gelecek” sloganıyla AML Uygulama Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile işbirliği Lefkoşa Cimnastik Kulübünün başarılı antrenörleri, çocukların küçük yaşta cimnastik eğitimi almalarını sağlıyor.
Dr.Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda verilen eğitimlerde cimnastik eğitimi alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıyor.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü,“Çocukların gelişen teknolojiye olan merakı ile hareketsiz kalmaları azımsanamayacak kadar gerçektir. Bu yüzden küçük yaştacimnastik başlayan çocuklar yaşıtlarından önde olur.” bilgilendirme notuyla, vatandaşlara çocuklarını cimnastiğe yönlendirme çağrısı yapıyor.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.