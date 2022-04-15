Sezonun ilk engelleri Mağusa’da geçilecek

Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen “Engel Atlama Müsabakası” hafta sonu Mağusa’daRoyal Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak.

Royal Atlı Spor Kulübü evsahipliğindeki sezonun ilk müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

İlk gün 12 yaşaltı 70cm, 70 cm acemi parkuru ve 90 cm yarışları yapılacak…

İkinci gün ise 80 cm,100cm barajlı ve 120 cm yarışları yer alacak.

