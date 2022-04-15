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Sezonun ilk engelleri Mağusa’da geçilecek

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Sezonun ilk engelleri Mağusa’da geçilecek
Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen “Engel Atlama Müsabakası” hafta sonu Mağusa’daRoyal Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak.
Royal Atlı Spor Kulübü evsahipliğindeki sezonun ilk müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
İlk gün 12 yaşaltı 70cm, 70 cm acemi parkuru ve 90 cm yarışları yapılacak…
İkinci gün ise 80 cm,100cm barajlı ve 120 cm yarışları yer alacak.
 
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