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MTG, rekorlarla şampiyon

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Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yle berabere kaldığı maç sonucunda üst üste 5. Şampiyonluğuna ulaşarak yeni rekoru kırarken, kendisine ait olan gol rekorunu da 112 gole taşıdı

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MTG, rekorlarla şampiyon
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Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Cem Öksüzoğulları, Buse Bağrıkara
Yenicami: İdris, Yakup, Emirhan, Kemal(Doğukan), Mahmut, Hasan, Karan(Tahir), Kaan(Koray), Ali, Görkem, Serge Abaka.
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf(Ünal), Emre Kuvvetlişahin(Mustafa), Mehmet, Uğur, Erhun, Nevzat(Doukara), Bünyamin, Doğukan(Dinoperter), Emre Özsin, Şenol(Hasan Celil).
Goller: Dk. 46 Serge Abaka(Yenicami), Dk. 65 Erhun(MTG)
 
Aksa Süper Ligin 30. Haftasında konuk olduğu Yenicami ile 1 – 1 berabere kalan Mağusa Türk Gücü  üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşarak yeni rekora imza attı.
Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki son hafta mücadelesinde ilk devre 0 – 0 tamamlanırken, ikinci devrenin hemen başında Yenicami Serge Abaka’nın attığı golle öne geçti
Bu golün ardından baskısını artıran Mağusa Türk Gücü 65. dakikada Erhun’un ayağından bulduğu golle skoru 1 – 1 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince karşılaşma 1 – 1 tamamlandı. Bu sonuçla MTG şampiyonluğunu ilan ederken Yenicami takımı ise 38 puanla averajla play-out dışında kalmayı başardı.

Mağusa Türk Gücü, bugün elde ettiği 1 puanla şampiyonluğunu resmiyete dökerek Baf Ülkü Yurdu’nun 1986-1990 yılları arasında kırdığı 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu kırarak 5 yıla taşıdı.
Geçtiğimiz hafta MTG, kendisine ait olan 104 gollük gol rekorunu kırarak 111 gole taşımıştı. Bu maçta attığı bir golle bu rekorunun da 112 gole çıkararak daha da geliştirdi.

Alınan 1 puan ayrıca MTG’nin toplam puanını 80 yaparak ve yine kendisine ait geçtiğimiz sezonki 80 puanlık rekoru da egale etmiş oldu.
MTG takımı, Koral Bozkurt’un Başkanlığı’nda ve Ali Oraloğlu’nun teknik direktörlüğünde üst üste 5. Ve toplamda 13. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 30 26 2 2 112 22 90 80
2. Cihangir GSK 30 25 1 4 75 24 51 76
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 30 18 2 10 77 53 24 56
4. Göçmenköy İYSK 29 15 6 8 56 38 18 51
5. Doğan Türk Birliği 29 15 5 9 63 37 26 50
6. Çetinkaya TSK 30 15 4 11 65 50 15 49
7. Karşıyaka SK 30 14 7 9 64 51 13 49
8. Alsancak Yeşilova SK 30 12 4 14 50 56 -6 40
9. Lefke TSK 30 11 6 13 37 42 -5 39
10. Yenicami AK 30 11 5 14 50 57 -7 38
11. Pera L. Gençler Birliği SK 30 11 5 14 52 64 -12 38
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 30 10 5 15 57 60 -3 35
13. Mesarya SK 30 10 2 18 37 62 -25 32
14. Küçük Kaymaklı TSK 30 10 2 18 35 64 -29 32
15. Yeniboğaziçi DSK 30 4 3 23 39 100 -61 15
16. Türk Ocağı Limasol 30 1 3 26 26 115 -89 6

 
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