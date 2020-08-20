Yarı finale kalanlar belli oldu

2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Liginde 3. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, kadınlarda ve erkeklerde adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu

Voleybol Federasyonun tarafından düzenlenen 2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Bayanlarda ve erkeklerde adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu. Organizasyonda 3 hafta boyunca toplam 59 müsabaka oynandı. Bayanlarda B Grubunda mücadele eden Sıla –Şerife ikilisi oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Sıla –Şerife ikilisinin yarı finaldeki rakibi A grubundan adını yarı finale yazdıran Beliz-Nehir oldu. Bayanlar A grubunda grubu lider tamamlayan Selen-Gülderen ikilisi yarı finaldeki rakibi B Grubundan adını yarı finale yazdıran Sudenur –Sonay ikilsi oldu.

Erkeklerde Kemal-Aliosman ikilisi oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak grubu ilk sırada

tamamladılar. Girol –Maxsim ikilisi 2. sırayı, Osman-Umut ikilisi 3. sırayı, Cafer –Salih ikilisi 4. sırayı elde ettiler.

2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde 4.ve son hafta karşılaşmaları 25 Ağustos Salı akşamı Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisinde oynanacak ve şampiyona tamamlanacak. Gecede Erkekler Yarı Final, Bayanlar Yarı Final, 3.’lük ve final karşılaşmaları oynanacak. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle de dereceye girecek takımlara ödülleri takdim edilecek.

