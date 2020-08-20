banner411
banner69
Ardahan'a tırmanacaklar
Ardahan'a tırmanacaklar
5 0
Vertigo nedir? Belirti ve tedavileri nelerdir?
Vertigo nedir? Belirti ve tedavileri nelerdir?
72 0
 
Finalin adı: PSG -Bayern Münih
Finalin adı: PSG -Bayern Münih
34 0
Salih ile Esin, 'devam' dedi
Salih ile Esin, 'devam' dedi
259 0
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
26 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
38 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
33 0
banner460

Yarı finale kalanlar belli oldu

banner476

2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Liginde 3. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, kadınlarda ve erkeklerde adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu

Yarı finale kalanlar belli oldu
Voleybol Federasyonun tarafından düzenlenen 2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Bayanlarda ve erkeklerde adını yarı finale yazdıran takımlar belli oldu. Organizasyonda 3 hafta boyunca toplam 59 müsabaka oynandı. Bayanlarda B Grubunda mücadele eden Sıla –Şerife ikilisi oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Sıla –Şerife ikilisinin yarı finaldeki rakibi A grubundan adını yarı finale yazdıran Beliz-Nehir oldu. Bayanlar A grubunda grubu lider tamamlayan Selen-Gülderen ikilisi yarı finaldeki rakibi B Grubundan adını yarı finale yazdıran Sudenur –Sonay ikilsi oldu.
Erkeklerde Kemal-Aliosman ikilisi oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak grubu ilk sırada
tamamladılar. Girol –Maxsim ikilisi 2. sırayı, Osman-Umut ikilisi 3. sırayı, Cafer –Salih ikilisi 4. sırayı elde ettiler.
2020 Osman Maraşlı Plaj Liginde 4.ve son hafta karşılaşmaları 25 Ağustos Salı akşamı Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisinde oynanacak ve şampiyona tamamlanacak. Gecede Erkekler Yarı Final, Bayanlar Yarı Final, 3.’lük ve final karşılaşmaları oynanacak. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle de dereceye girecek takımlara ödülleri takdim edilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.