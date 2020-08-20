SOS’ten, Urcan Vangöl Akademi’ye plaket

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Salih Işık’ın koordinatörlüğünde başarılı işler yapmaya devam ederken, SOS Çocuk Köyüne yaptıkları katkılardan dolayı, Urcan Vangöl Akademiye teşekkür plaketi verildi.

SOS Çocuk Köyünü ziyaret eden Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık, SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile bir araya geldiler.

Ziyarette SOS Çocuk Köyü program müdürü Ahmet Akarsu, Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı’ya teşekkür plaketini takdim etti.

