Voleybolu, Federasyon Kupası heyecanı sardı

Voleybol Federasyonu ile Esentepe Belediyesi işbirliği içerisinde gerçekleşecek olan Federasyon Kupası için geri sayım başlarken, maçların programı belirlendi

KKTC Voleybol Federasyonu ile Esentepe Belediyesi işbirliği içerisinde 4-5 Eylül tarihlerinde Esentepe Plajında gerçekleşecek olan Federasyon Kupası için geri sayım başladı.

18 takımın mücadele edeceği organizasyonda maçlar 4 Eylül sabah saat 10.00’da başlayacak. Voleybol Federasyonundan,Federasyon Kupasına yönelik yapılan açıklama şöyle:

“Organizasyona katılım gösteren takımların organizasyon başlama saati olan 10.00’da hazır olmaları gerekmektedir.

Müsabaka saatinde hazır olmayan takımlar hükmen mağlup sayılacak. Bu bakımdan katılımcı takımların müteakip sıra ile oynanacak maç programını dikkate almaları önemle duyurulur.

Organizasyona katılacak olan takımlar giyecekleri müsabaka formalarının özelikle numara baskılarının kurallara uygun olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Katılımcılar ayrıca 48 saat öncesi PCR testlerinin organizasyon başlamadan sunmaları gerekmektedir. Negatif test sonucu olmayan sporcular organizasyona alınmayacaktır.

İki ayrı kortta oynanacak olan ilk maçlar bayanlarda Yağmur – Melisa ile Fatma – Şengül ikilisi arasında olacak. Erkeklerde ise Mustafa – Ada / Ahmet – Hasan çiftleri arasında ilk maçlar oynanacak.

