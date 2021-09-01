Hakemlerden ücret tepkisi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) yaptığı açıklama ile 1,5 yıldır maç ücretlerini almayan hakemlerin Bölgeler Terfi Müsabakalarında görev yapmayacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“2019/2020 Bölgeler Terfi müsabakalarında görev alan üyelerimizin 1,5 yıldır alacakları ödenmemiştir.

Bahsekonu müsabakalarda görev alan üyelerimiz, tüm özverili çalışmalarının yanında, müsabakalara giderken yol giderlerini de ceplerinden karşılamışlardır. Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen, hakem, gözlemci, saha komseri ve sağlıkçıların hakedişlerinin hala daha ödenmemesi, bizleri derinden üzmüştür.

Bu şartlarda, hiç kimse yeni sezonda oynanması beklenen BTM karşılaşmalarında üyelerimizin görev almasını beklemesin.

