Aslan, Adana’da ikinci yarıda kükredi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 15. galibiyetini aldı ve Süper Lig'de bir sezonda üst üste en çok galibiyet takım oldu

Adana Demirspor ve Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.Galatasaray mücadeleyi 3-0 kazandı ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'e yükseltti.Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray puanını 93 yaptı.

Üst üste 15. galibiyet

Galatasaray bu sezon üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Sarı kırmızılılar bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

Muslera'dan rekor

Galatasaraylı Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih Güler, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Mendoza, Yusuf Barasi, Balotelli

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.

17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.

25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi

37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.

64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2

90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, maçtan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.