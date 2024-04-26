Serdarlı’dan transfer taarruzu

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2023-2024 sezonunda 6. Grup’ta mücadele edecek olan Serdarlı Kulübü takım kadrosuna kattığı futbolcularına dün imzaları attırdı.
Zeki Çetinkol, Caner İyici, Uğur Çelik, Abdullah Parıldar, Saadettin Özinançlı, Soner Civan, Güneş Bayram Çolak, Huseyin Iyici, Sedat Akar ve Veli Yürükoğulları ile anlaşmaya varan Serdarlı Kulübü bu futbolculara resmi imzalarını da attırdı.
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