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Voleybolda devre arası

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Voleybolda devre arası
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol U14 Kızlar Liginde ve Voleybol U18 Kızlar Liginde ilk devre DAÜ’nün liderliğinde tamamlandı.
Voleybol U18 Kızlar Liginde ilk devre müsabakaları tamamlandı. DAÜ ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da galip bitirerek namağlup olarak 15 puanla zirvede yer aldı. KGM elde ettiği 4 galibiyetle sıralamada 2. sırada yer aldı. U18 Kızlar Liginde 2. devre karşılamaları 29 Kasım da başlayacak.
Devrenin lideri GMBÇS.
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol U14 Kızlar Liginde ilk devre müsabakaları tamamlandı.
İlk devrenin 5. hafta karşılaşmaları sonunda GMBÇS oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak 15 puanla namağlup lider durumunda bulunuyor. MSA ve DAÜ 9 ar puanla 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. U 14 Kızlar Liginde 2. devre karşılaşmaları 26 Kasım da başlayacak.
 
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