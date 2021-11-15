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Kulaçların efendisi Bluefin

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Kulaçların efendisi Bluefin
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu (KKSSF),Celal Öztürk anısına Kulüpler arası Küçükler Yüzme Şampiyonası düzenledi.
Celal Öztürk anısına Kulüpler Küçükler Yüzme Şampiyonasında 7 – 10 yaş arasındaki yüzücüler yarışırlarken, Bluefin Yüzme Kulübü şampiyonada birinciliği elde etti.
Bluefin Yüzme Kulübü 24 madalya ile birinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesi 17 madalya ile ikinci, ARES Spor Kulübü 9 madalya ile üçüncü oldu.
 
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