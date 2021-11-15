Kulaçların efendisi Bluefin

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu (KKSSF),Celal Öztürk anısına Kulüpler arası Küçükler Yüzme Şampiyonası düzenledi.

Celal Öztürk anısına Kulüpler Küçükler Yüzme Şampiyonasında 7 – 10 yaş arasındaki yüzücüler yarışırlarken, Bluefin Yüzme Kulübü şampiyonada birinciliği elde etti.

Bluefin Yüzme Kulübü 24 madalya ile birinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesi 17 madalya ile ikinci, ARES Spor Kulübü 9 madalya ile üçüncü oldu.

