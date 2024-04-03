Voleybolda DAÜ damgası

Voleybolda 22’nci Süper Kupa şampiyonu kadınlarda ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 22’nci Süper Kupa finalleri Salı günü Lefkoşa, Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı.Günün ilk finali DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor kadın takımları arasında oynandı. Rakibini 2 saatlik mücadelenin ardından 3-2 mağlup eden DAÜ, kupanın sahibi oldu.Kadınlar finalinin ardından erkeklerde Süper Kupa mücadelesi yine DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında oynandı. Müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf DAÜ oldu. DAÜ bu sonuçla 22. Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti.Büyükler kategorilerinde oynanan üç organizasyon olan Rauf Raif Denktaş Kupası, lig mücadelesi ve Süper Kupa mücadelesi tamamlandı. DAÜ, kadın ve erkek takımları bu üç organizasyondan beş kupa ile ayrıldı. DAÜ erkek takımı lig ve Süper Kupa şampiyonluğunu yaşarken, kadın takımı Rauf Raif Denktaş Kupası, lig ve Süper Kupa ile sezonu mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olarak noktalamış oldu.