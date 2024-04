Gençler Birliği'nden Başkan Sadıkoğlu'na şampiyonluk ziyareti

Başkan Sadıkoğlu, son dönemlerde basketbolda alınan kupaların taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığını belirterek, İskele Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm spor branşlarını ve gençleri desteklemeye devam edeceğini de belirtti

Sezon öncesi katıldığı iki kupayı da kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı ve LGB yönetimi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete LGB Spor Kulübü As Başkanı Mustafa Kabasakal , Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şubesi sorumlusu Erkut Yılmabaşar, Basketbol Erkek Takımı koçu Hasan Kasap ve sporcular katıldı.

YILMABAŞAR: SEZON ÖNCESİ İKİ KUPAYI DA KAZANMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Ziyarette konuşan yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şubesi sorumlusu Erkut Yılmabaşar, sezon öncesi 90. Yıl İskele Kupası ve Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Ertan Azer Kupası’nı kazanarak İskele’ye getirmenin onurunu yaşadıklarını, her zaman kulübün, sporun ve sporcunun yanında olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekküre geldiklerini söyledi. İskele’nin basketbolda adından söz ettiren bir kulüp durumunda olduğunu da ifade eden Yılmabaşar, tüm kurumları, sponsorları ve camia ile basketbolda önemli bir yol aldıklarını, gençlere ve alt yapıya da yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

KABASAKAL: KULÜBÜMÜZE KURUMLARIMIZIN VERDİĞİ DESTEK ÇOK KIYMETLİ

Ziyarette konuşan LGB Spor Kulübü As Başkanı Mustafa Kabasakal Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne her dönem destek veren İskele Belediyesi ve Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 90. Yaşında olduğunu kaydeden Kabasakal kulübün gençlere ve alt yapıya önem verdiğini bunlarla birlikte kurumsallaşma ve tesisleşmede önemli yol aldığını belirtti.

SADIKOĞLU: GENÇLER BİRLİĞİ HEM FUTBOLDA HEM BASKETBOLDA GURURUMUZ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabulde ki konuşmasında Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün son yıllardaki atılımlarının bütün İskele'yi gururlandırdığını vurguladı. Futbol, basketbol ve diğer spor dallarında yapılan yatırımlarla İskele’nin spor alanında da önemli bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Sadıkoğlu, son dönemlerde basketbolda alınan kupaların taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığını belirtti. İskele Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm spor branşlarını ve gençleri desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

Sadıkoğlu, İskele’ye bu yıl 2 kupa birden getiren basketbol takımına, oyunculara ve teknik heyete de teşekkür ederek, yeni başlayacak basketbol liginde başarılar diledi.

Ziyarette, Başkan Sadıkoğlu’na kulüp adına çiçek de takdim edildi.