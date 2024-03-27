Voleybolda 22. Süper Kupa Finalleri 2 Nisan akşamı oynanacak

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 Sezonu Programı içerisinde yer alan 22. Süper Kupa Finalleri 2 Nisan Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Lig ve 12. Rauf Denktaş Kupası şampiyonlarının belli olmasının ardından büyükler kategorisinde sezonun son kupaları sahiplerini bulacak.

Bayanlarda Lig ve 12. Rauf Denktaş Kupası Şampiyonu DAÜ ile Lig ikincisi GMBÇS 22.Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde Lig Şampiyonu DAÜ ile 12. Rauf Denktaş Kupası Şampiyonu GMBÇS büyük Erkeklerde ki son Kupa için mücadele edecek.

22. Süper Kupa Finalleri Programı

2 Nisan Salı

Bayanlar Finali

DAÜ - GMBÇS 18.30 Atatürk Spor Salonu

Erkekler Finali

DAÜ- GMBÇS 20.00 Atatürk Spor Salonu

