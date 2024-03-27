Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler liglerinde 2023-24 sezonu şampiyonu kadınlarda ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.
BÜYÜK BAYANLARDA 2023-2024 SEZONU LİG ŞAMPİYONU DAÜ
DAÜ Büyük Kadınlarda 2023-2024 Sezonu Lig Şampiyonluğu Kupasını müzesine götürdü. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan Final Serisi 3. karşılaşmasında rakibi GMBÇS u 3-0 mağlup eden DAÜ seride durumu 3-1 yaptı ve mutlu sona ulaştı.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları ve gorevli hakemlere anı plaketleri Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.
BÜYÜK ERKEKLERDE ŞAMPİYON DAÜ
Büyük Erkeklerde 2023-2024 Sezonu Lig Şampiyonu bu akşam Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan Final Serisi 3. karşılaşması sonucunda belli oldu. DAÜ rakibi GMBÇS u 3-0 mağlup ederek , seride durumu 3-1 yaptı ve bu sonuçla 2023-2024 Sezonu Büyük Erkekler Lig Şampiyonluğu Kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle önce müsabaka da görevli hakemlere anı plaketleri takdim edildi. Daha sonra Şampiyon DAÜ ve Finalist GMBÇS takımlarına kupa ve madalyaları Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.
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