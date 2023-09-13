Voleybolda 2023-2024 Sezonu salon programı belli oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve10 kategoride 54 takımın mücadele edeceği 2023-2024 Sezonunda kategorilerine göre liglerin başlama tarihleri belli oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenecek olan 2023-2014 sezonu 2 Ekim de başlayacak ve 4 Mayıs 2024 de sona erecek.

10 kategoride 54 takımın mücadele edeceği 2023-2024 Sezonunda kategorilerine göre liglerin başlama tarihleri belli oldu.

Büyük Bayanlar - 2 Ekim

Büyük Erkekler - 31 Ekim

U12 Kız A Grubu - 7 Ekim

U12 Kız B Grubu - 7 Ekim

U13 Erkek - 7 Ekim

U16 Kız A Grubu - 6 Ekim

U16 Kız B Grubu - 3 Kasım

U17 Erkek - 3 Kasım

U14 Kız A Grubu - 16 Şubat 2024

U14 Kız B Grubu - 16 Şubat 2024

U15 Erkek - 16 Şubat 2024

U18 Kız A Grubu - 17 Şubat 2024

U18 Kız B Grubu - 17 Şubat 2024

U19 Erkek - 17 Şubat 2024

12.Rauf Denktaş Kupası (bayan-erkek) 26 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamada Büyükler Ligi Play Off Müsabakaları Klasman Müsabakaları ve 12.Rauf Denktaş Kupası tamamlanmasının ardından 16 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Büyükler kategorisinde sezon 22. Süper Kupa Finallerinin tamamlanması ile sona erecek.

