Voleybolda 2023-2024 Sezonu salon programı belli oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenecek olan 2023-2014 sezonu 2 Ekim de başlayacak ve 4 Mayıs 2024 de sona erecek.
10 kategoride 54 takımın mücadele edeceği 2023-2024 Sezonunda kategorilerine göre liglerin başlama tarihleri belli oldu.
Büyük Bayanlar - 2 Ekim
Büyük Erkekler - 31 Ekim
U12 Kız A Grubu - 7 Ekim
U12 Kız B Grubu - 7 Ekim
U13 Erkek - 7 Ekim
U16 Kız A Grubu - 6 Ekim
U16 Kız B Grubu - 3 Kasım
U17 Erkek - 3 Kasım
U14 Kız A Grubu - 16 Şubat 2024
U14 Kız B Grubu - 16 Şubat 2024
U15 Erkek - 16 Şubat 2024
U18 Kız A Grubu - 17 Şubat 2024
U18 Kız B Grubu - 17 Şubat 2024
U19 Erkek - 17 Şubat 2024
12.Rauf Denktaş Kupası (bayan-erkek) 26 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamada Büyükler Ligi Play Off Müsabakaları Klasman Müsabakaları ve 12.Rauf Denktaş Kupası tamamlanmasının ardından 16 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.
Büyükler kategorisinde sezon 22. Süper Kupa Finallerinin tamamlanması ile sona erecek.
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