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Potanın en uzunu Gençler Birliği’nde

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Basketbolda ProLig’de şampiyonluk hedefinde olan L. Gençler Birliği, 210 cm boyuyla ligin en uzun oyuncusu da olan ve son iki sezonda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile birlikte final oynayan Praise Okofor’u transfer etti

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Potanın en uzunu Gençler Birliği’nde
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Basketbolda ProLig’de şampiyonluk hedefinde olan Larnaka Gençler Birliği transferde önemli bir ismi kadrosuna kattı. 210 cm ligin en uzun oyuncusu da olan ve son iki sezonda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile birlikte final oynayan PraiseOkofor, Larnaka Gençler Birliği’ne transfer oldu. Larnaka Gençler Birliği basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar ile el sıkışan PraiseOkofor, 2023 – 2024 sezonunda kulübün 90. yaşında Gençler Birliği formasını giyecek. Basketbolda ProLig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek Larnaka Gençler Birliği Basketbol A Takımı, PraiseOkofor transferiyle iddiasını gösterdi
 
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