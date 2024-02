Voleybol Liglerinde yoğun tempo

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol liglerine U14 Kız, U18 Kız, U15 Erkek , U19 Erkek kategorilerinde klasman müsabakaları , Büyükler kategorisinde Play Off Yarı Final müsabakaları ile devam edilecek. Liglerde bu hafta 13 karşılaşma oynanacak.

Haftanın Programı

23 ŞUBAT CUMA

U18 Kızlar

DAÜ-VAKIFLAR Saat 18.00 LMPS

MGSK-KGM Saat 18.00 ARENA

KK-GMBÇS SAT 18.00 ASS

U19 Erkek

DAÜ-GMBÇS Sat 19.30 LMPS

24 ŞUBAT CUMARTESİ

U14 Kız

KGM-GMBÇS Saat 13.00 ESS

DAÜ-KK Saat 13.00 LMPS

MGSK-VAKIFLAR Saat 13.00 ARENA

U15 Erkek

KGM-GMBÇS Saat 14.30 ESS

MGSK-DAÜ Saat 14.30 ARENA

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Bayanlar Play Off Yarı Final 2. Maç

Esentepe-DAÜ Saat 19.00 Girne

27 ŞUBAT SALI

Erkekler Play Off Yarı Final 2. Maç

KGM- DAÜ Saat 20.00 ESS

Vakıflar -GMBÇS Saat 19.00 ASS

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Bayanlar Play Off Yarı Final 2. Maç

KGM-GMBÇS Saat 19.00 ESS