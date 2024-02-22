Voleybol Liglerinde yoğun tempo

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol liglerine U14 Kız, U18 Kız, U15 Erkek , U19 Erkek kategorilerinde klasman müsabakaları , Büyükler kategorisinde Play Off Yarı Final müsabakaları ile devam edilecek. Liglerde bu hafta 13 karşılaşma oynanacak.
Haftanın Programı
23 ŞUBAT CUMA
U18 Kızlar
DAÜ-VAKIFLAR Saat 18.00 LMPS
MGSK-KGM Saat 18.00 ARENA
KK-GMBÇS SAT 18.00 ASS
U19 Erkek
DAÜ-GMBÇS Sat 19.30 LMPS
24 ŞUBAT CUMARTESİ
U14 Kız
KGM-GMBÇS Saat 13.00 ESS
DAÜ-KK Saat 13.00 LMPS
MGSK-VAKIFLAR Saat 13.00 ARENA
U15 Erkek
KGM-GMBÇS Saat 14.30 ESS
MGSK-DAÜ Saat 14.30 ARENA
26 ŞUBAT PAZARTESİ
Bayanlar Play Off Yarı Final 2. Maç
Esentepe-DAÜ Saat 19.00 Girne
27 ŞUBAT SALI
Erkekler Play Off Yarı Final 2. Maç
KGM- DAÜ Saat 20.00 ESS
Vakıflar -GMBÇS Saat 19.00 ASS
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Bayanlar Play Off Yarı Final 2. Maç
KGM-GMBÇS Saat 19.00 ESS
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