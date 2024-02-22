Zorlu maçın galibi GG

Hentbol Büyük Erkekler Ligine önceki akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi.
CIU Arena’da oynanan mücadelede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. Ligin favori iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk Gençlik Gücü oldu. Karşılaşmanın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 14-12 önde kapatan GG, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 30-26 galip ayrıldı. UKÜ’de Kaan, GG’de ise Özden karşılaşmayı 8’er golle tamamlayan oyuncular oldu.
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