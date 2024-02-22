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Zorlu maçın galibi GG

Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde CIU Arena’da oynanan UKÜ-China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki zorlu mücadelenin galibi 30-26’lık skorla Gençlik Gücü oldu

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Zorlu maçın galibi GG
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Hentbol Büyük Erkekler Ligine önceki akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi.
CIU Arena’da oynanan mücadelede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. Ligin favori iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk Gençlik Gücü oldu. Karşılaşmanın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 14-12 önde kapatan GG, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 30-26 galip ayrıldı. UKÜ’de Kaan, GG’de ise Özden karşılaşmayı 8’er golle tamamlayan oyuncular oldu.
 
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