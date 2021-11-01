Voleybol heyecanı sürüyor

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol U14 Kızlar Liginde 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

GMBÇS 3. haftayı 9 puanla lider kapattı. 3. hafta karşılaşmalarında GMBÇS, DAÜ karşısında 3 – 0 galip geldi. MSA evinde konuk ettiği KGM'yı 3 – 0 mağlup etti. MGA, Lefkoşa deplasmanında Vakıflar'ı 3 – 0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Erkekler Liginde ise ilk karşılaşma oynandı. DAÜ rakibi GMBÇS 'u 3-1 mağlup etti.

