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Dairelerde yarı finaller oynanacak

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Dairelerde yarı finaller oynanacak
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk dört takım belli oldu.
Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam eden turnuvada yarı final karşılaşmaları 2 Kasım Salı akşamı oynanacak. Bu maçlarda mağlup olanlar 3'lük, galip takımlar ise final maçı oynayacak. 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan final maçı ile 14 Eylül'de başlayan müsabakaların sonunda şampiyon takım da belli olacak.
Turnuvada ilk dört şu şekilde oldu.
Gelir ve Vergi Dairesi
Merkezi Cezaevi
Devlet Hastanesi
Öğretmenler
YARI FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:
2 Kasım salı
Saat 19:00'da Gelir ve Vergi Dairesi- Öğretmenler.
Saat 20:00'de ise Devlet Hastanesi- Cezaevi.
FİNAL PROGRAMI:
4 Kasım Perşembe
Saat: 19.00'da 3.'lük
Saat 20:00'de Final
 

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Etiketler; #Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası
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