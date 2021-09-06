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Voleybol Federasyonundan, Buğra ve Merve’ye kutlama

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Voleybol Federasyonundan, Buğra ve Merve’ye kutlama
TVF Pro Beach Tour Kalamış Etabında yarışan voleybolcularımızdan Buğra Eryıldız şampiyon, Merve Çelebi 2. olmuştu.
Hafa sonu İstanbul’da düzenlenen Türkiye Pro Beach Tour Kalamış Etabı bayanlar finalinde Merve – Bahanur çiftini 2-0’lık ( 21-19, 21-14) skorla mağlup eden Buğra – Anna çifti sezonun ilk turnuvasından şampiyon olarak ayrılmıştı.
KKTC Voleybol Federasyonu yaptığı açıklama ile Buğra Eryıldız ve Merve Çelebi’yi kutlarken, “Ülkemizin başarılı iki sporcusunu elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” ifadelerini kullandı.
 
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