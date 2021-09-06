Gönyeli Futbol Akademisinden, Asya’ya büyük katkı

Gönyeli Futbol Akademisinin, 22 Ağustos'ta 9 akademi ile birlikte gerçekleştirdiği“Asya için kenetleniyoruz.”etkinliğinden elde ettiği 20,000 TL'sı gelir, Asya bebeğin yardım hesabına yatırıldı.

Başkan Mehmet Çıldır ve yönetim kurulu üyeleri 20,000 TL'lıkgeliri, bugün Asya bebeğin yardım hesabına yatırırken, Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklamada, “Bizlerin davetini kırmayıp etkinliğimize katılan tüm akademilerimizin güzel yürekli çocukları ve hocalarına, desteklerini esirgemeyen tüm akademilerimizin ailelerine, turnuvamızda hakemlik yapan hocalarımıza ve tüm destekleyenlere teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

