Voleybol Federasyonu adaletli değerlendirme bekliyor

2024 Yılı Federasyonlar Devlet Bütçe Katkılarının açıklanmasının ardından Voleybol Federasyonu konu ile ilgili olarak açıklamada bulundu.Voleybol Federasyonun son 12 aylık organizasyon, faaliyet ve etkinlikleri hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve 2024 yılı Devlet Bütçe Katkısını değerlendirdi.Federasyon'dan yapılan açıklamada rakamları belirleyenlerin hangi kriterlere göre değerlendirme yaptıklarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiği ifade edilen açıklamada, federasyon için öngörülen %59'luk artışın camia tarafından kabul edilecek bir durum olmadığı işaret edildi. Açıklamanın son bölümünde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nun gerçekçi bir değerlendirme yaparak adaleti tecelli etmelerinin beklendiği ifade edildi.Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklama şöyle:Federasyonumuza 2023 yılında 888000 TL olarak öngörülen Devlet Katkısı 2024 yılı için % 59 oranında artış yapılarak 1400000 TL olarak açıklanmıştır. 2023 yılı sonunda,Devlet % 100 yakın olan hayat pahalılığı sebebi ile gerek çalışanına gerekse emeklisine ayrım yapmaksızın alım gücünü telafi etmek amacı ile % 90 yakın hayat pahalılığı ödeneği öngörmüştür. Oysa dün açıklanan Federasyonların Devlet Bütçe katkılarına bakıldığı zaman bazı federasyonlara %50 bazılarına %100 ve bazılarına da %120 ve % 160 civarında artış yaptığı görülmüştür. Şu açıkca bilinmelidir ki hayat pahalılığı bütün kesimleri eşit oranda etkilemektedir.Diğer önemli bir husus değerlendirme ve rakam belirlemelerin hangi kriterlere göre yapıldığıdır. Voleybol Federasyonunun yapmış olduğu bütün faaliyetler açık ve sarih bir şekilde her dönem,sosyal medya araçlarımızla bütün kamuoyu ile paylaşılmıştır. Beklentimiz bu rakamları belirleyenlerin hangi kriterlere göre değerlendirme yaptıklarını kamuoyu ile paylaşmalarıdır. Faaliyeti olmayan ve Voleybol Federasyonundan çok daha az faaliyeti olan Federasyonların hangi değerlendirmeler sonucunda Voleybol Federasyonundan daha fazla bütçeye layık görüldüğü düşündürücüdür.Unutulmamalıdır ki 2023 yılının en acılı Federasyonudur Voleybol. Pırıl Pırıl birçok canını kaybetmiş camia olarak büyük ve tarifi imkansız bir travma yaşamıştır. Gerek Kulüplerimiz gerek sporcularımız, hakemlerimiz ve antrenörlerimiz ailelerimizin acılarını paylaşmak adına büyük bir özveri ile çalışmış ve dayanışma içerisinde olmuştur. Federasyon olarak canlarımızı yaşatmak,unutturmamak ve her zaman hatırlanmaları için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu konuda bütün voleybol camiasına koydukları katkıdan dolayı şükranlarımızı sunarız.Bünyesinde faaliyet gösteren üye kulüpler 10 farklı kategoride toplamda 54 takımla liglere iştirak ederek 8 ay süren bu süreçte Salonda, devamında da Plaj Liglerinde organizasyonlara iştirak etmektedir. Yıllardır Alt Yapıda Türkiye Şampiyonalarına katılım gösterilmekte ve birçok başarılı sonuçlar gençlerimiz tarafından elde edilmektedir. Bu gün yalnızca iki kategoride bu şampiyonaya katılım göstermek için bile ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri toplamı neredeyse 1 milyon TL ye yakın bir rakam tutmaktadır.Bugün geldiğimiz nokta da Federasyonumuz için öngörülen %59 luk artış rakamı camiamız tarafından kabul edilecek bir durum değildir. Voleybol Camiası ve paydaşları yılın 12 ayı gençliğimize hizmet vermek için çalışmaktadır. Kulüp Alt Yapılarında daha adına lisans düzenlenmeyen 5-11 yaş arası 600 tane pırıl pırıl çocuğumuz büyük bir ümitle çalışmalarını sürdürmektedir. Son 10 Yıllık dönemde Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımlarında yarışan birçok sporcumuz mevcutur.Devlet Bütçe Katkıları konusunda değerlendirme yaparak rakamları belirleyen Genel Yönetim Kurulundan gerçekçi bir değerlendirme yaparak adaleti tecelli etmelerini bekliyoruz.