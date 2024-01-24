Küçük ve Yıldız satranççılarımız Antalya’da hamle yapıyor

KKTC’den küçük ve yıldız satranççıların da 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sürüyor.

Antalya Granada Otel’de 20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve KKTC’li sporcularımızın da yarıştığı bu büyük organizasyonda 2500’ü aşkın sporcu hamle yapıyor. Şampiyonada KKTC’den iki hakemimizde Yaş Grupları Şampiyonasında görev almakta.

Türkiye Küçükler Şampiyonası 7-12 yaş ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonası 13-18 yaş olmak üzere 24 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular Milli Takım havuzuna girmeye hak kazanacaklar.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu başkanı Dr. Mert Taşkın ve Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Şeb ve Osman Şeker şampiyonaya ziyarette bulunarak Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

