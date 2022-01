Voleybol büyüklerde play-off eşleşmeleri belli oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play off yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Erkeklerde MSA-KGM , Vakıflar-DAÜ eşleşmeleri oldu.Play off Yarı Final eşleşmelerinde MSA ve Vakıflar rakipleri karşısında seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.

Bayanlarda KGM-Vakıflar yarı final eşleşmesinde karşi karşıya gelecek. KGM seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.

Play off Yarı Final eşleşmelerinde kazanılmış 3 maça ulaşan finale yükselecek.