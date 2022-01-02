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Voleybol büyüklerde play-off eşleşmeleri belli oldu

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Voleybol büyüklerde play-off eşleşmeleri belli oldu
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play off yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Erkeklerde MSA-KGM , Vakıflar-DAÜ eşleşmeleri oldu.Play off Yarı Final eşleşmelerinde MSA ve Vakıflar rakipleri karşısında seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.
Bayanlarda KGM-Vakıflar yarı final eşleşmesinde karşi karşıya gelecek. KGM seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.
Play off Yarı Final eşleşmelerinde kazanılmış 3 maça ulaşan finale yükselecek.
 
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