banner762
banner753
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
9 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
85 0
 
Allah korudu
Allah korudu
66 0
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
44 0
‘Yavru Konforu' tepkisi
‘Yavru Konforu' tepkisi
129 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
70 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
511 0
banner661
banner726

KTFF’den Birkan için başsağlığı mesajı

banner476

banner714
KTFF’den Birkan için başsağlığı mesajı
banner721
Ülkemizi ölümüyle yasa boğan genç sporcularımızdan Birkan Uzun için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı.
Başsağlığı mesajı şöyle:
Dağcılık sporuyla ülkemizi gururlandıran ve dünyanın en yüksek noktalarına tırmanarak KKTC bayrağını dalgalandıran sporcu Birkan Uzun’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geçmişte KTFF Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’un da oğlu olan Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileriz.
KTFF Yönetim Kurulu
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.