KTFF’den Birkan için başsağlığı mesajı

Ülkemizi ölümüyle yasa boğan genç sporcularımızdan Birkan Uzun için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı.

Başsağlığı mesajı şöyle:

Dağcılık sporuyla ülkemizi gururlandıran ve dünyanın en yüksek noktalarına tırmanarak KKTC bayrağını dalgalandıran sporcu Birkan Uzun’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geçmişte KTFF Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’un da oğlu olan Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileriz.

KTFF Yönetim Kurulu

