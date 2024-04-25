U19 Erkekler Şampiyonu DAÜ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U19 Erkeklerde Final Serisi 2. Karşılaşması rakibi Karpaz Gate Marina’yı ikinci maçta yenen DAÜ şampiyon oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U19 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşması Çarşamba akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) ile Karpaz Gate Marina(KGM) arasında oynandı.

DAÜ müsabakadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu ve seride durumu 2-0 yaptı. Bu sonuçla DAÜ 2023-2024 Sezonu U19 Erkekler Şampiyonluk Kupasını müzesine götürdü.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.

