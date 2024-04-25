banner913
banner932
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
32 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
15 0
 
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
14 0
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
27 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
23 0
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
25 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
40 0
banner1012

U19 Erkekler Şampiyonu DAÜ

banner1020

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U19 Erkeklerde Final Serisi 2. Karşılaşması rakibi Karpaz Gate Marina’yı ikinci maçta yenen DAÜ şampiyon oldu

banner974
U19 Erkekler Şampiyonu DAÜ
banner971
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U19 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşması Çarşamba akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) ile Karpaz Gate Marina(KGM) arasında oynandı.
DAÜ müsabakadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu ve seride durumu 2-0 yaptı. Bu sonuçla DAÜ 2023-2024 Sezonu U19 Erkekler Şampiyonluk Kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.