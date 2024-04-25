Raketler Biler Demircioğlu anısına sallanacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Merhum Biler Demircioğlu anısına U11-13 ferdi klasman turnuvası düzenleyecek.

Her yıl geleneksel olarak ER Reklam ana sponsorluğunda düzenlenen U11 ve U13 Ferdi Klasman Turnuvası, Cumartesi günü ER Reklam kurucusu merhum Biler Demircioğlu anısına yapılacak.

Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılacak olan turnuva sabah saat 10.00’da başlayacak ve başarılı olanlar aynı gün belirlenecek.

