U18 Kızlarda GMBÇS ve DAÜ finali

U18 Kızlarda Yarı Final Serisi 2. karşılaşmaları bu akşam Erenköy ve Lefkoşa da oynandı.
Lefkoşa da oynanan müsabakada DAÜ rakibi Esentepe yi zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen takım oldu.
Erenköy de oynanan gecenin diğer Yarı Final mücadelesinde GMBÇS rakibi KGM’yı baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşma da 3-2 mağlup ederek Finale yükselen diğer takım oldu.
U14, U18 KIZLAR VE U15, U19 ERKEKLER FİNAL SERİSİ PROGRAMI BELLİ OLDU
2 Ekim tarihinde başlayan ve 10 kategoride deplasmanlı lig usulüne göre oynanan 2023-2024 Sezonu Salon Müsabakaları önümüzdeki hafta oynanacak olan U14 Kız ,U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkek Final Serisi Müsabakaları ile tamamlanacak.
U18 Kızlar ve U19 Erkekler
Final Serisi Programı
22 NİSAN PAZARTESİ
U18 Kızlar 1. Maç
GMBÇS-DAÜ
Saat 18.00 Arena
U19 Erkekler 1. Maç
KGM-DAÜ
Saat 19.30 Arena
24 NİSAN ÇARŞAMBA
U18 Kızlar 2. Maç
DAÜ-GMBÇS
Saat 18.00 LMPS
U19 Erkekler 2. Maç
DAÜ-KGM
Saat 19.30 LMPS
26 NİSAN CUMA
DAÜ-GMBÇS
Saat 18.00 Arena/ LMPS
U19 Erkekler 3. Maç
DAÜ-KGM
Saat 19.30 Arena/LMPS
U14 Kızlar ve U15 Erkekler Final Serisi Programı
23 NİSAN SALI
U14 Kız 1. Maç
Saat 17.00 İskele SS
U15 Erkek 1. Maç
Saat 18.30 İskele SS
25 NİSAN PERŞEMBE
U14 Kız 2. Maç
Saat 17.00 İskele SS
U15 Erkek 2. Maç
Saat 18.30 İskele SS
27 NİSAN CUMARTESİ
U14 Kız 3. Maç
Saat 13.00 İskele SS
U15 Erkek 3. Maç
Saat 14.30 İskele SS
U14, U18, U15 ve U19 kategorilerinde Final Serisi Müsabakaları kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.
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