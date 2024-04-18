U18 Kızlarda GMBÇS ve DAÜ finali

U18 Kızlarda zorlu yarı final serisi sonunda GMBÇS ve DAÜ finale yükseldiler

U18 Kızlarda Yarı Final Serisi 2. karşılaşmaları bu akşam Erenköy ve Lefkoşa da oynandı.

Lefkoşa da oynanan müsabakada DAÜ rakibi Esentepe yi zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen takım oldu.

Erenköy de oynanan gecenin diğer Yarı Final mücadelesinde GMBÇS rakibi KGM’yı baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşma da 3-2 mağlup ederek Finale yükselen diğer takım oldu.

U14, U18 KIZLAR VE U15, U19 ERKEKLER FİNAL SERİSİ PROGRAMI BELLİ OLDU

2 Ekim tarihinde başlayan ve 10 kategoride deplasmanlı lig usulüne göre oynanan 2023-2024 Sezonu Salon Müsabakaları önümüzdeki hafta oynanacak olan U14 Kız ,U15 Erkek, U18 Kız ve U19 Erkek Final Serisi Müsabakaları ile tamamlanacak.

U18 Kızlar ve U19 Erkekler

Final Serisi Programı

22 NİSAN PAZARTESİ

U18 Kızlar 1. Maç

GMBÇS-DAÜ

Saat 18.00 Arena

U19 Erkekler 1. Maç

KGM-DAÜ

Saat 19.30 Arena

24 NİSAN ÇARŞAMBA

U18 Kızlar 2. Maç

DAÜ-GMBÇS

Saat 18.00 LMPS

U19 Erkekler 2. Maç

DAÜ-KGM

Saat 19.30 LMPS

26 NİSAN CUMA

DAÜ-GMBÇS

Saat 18.00 Arena/ LMPS

U19 Erkekler 3. Maç

DAÜ-KGM

Saat 19.30 Arena/LMPS

U14 Kızlar ve U15 Erkekler Final Serisi Programı

23 NİSAN SALI

U14 Kız 1. Maç

Saat 17.00 İskele SS

U15 Erkek 1. Maç

Saat 18.30 İskele SS

25 NİSAN PERŞEMBE

U14 Kız 2. Maç

Saat 17.00 İskele SS

U15 Erkek 2. Maç

Saat 18.30 İskele SS

27 NİSAN CUMARTESİ

U14 Kız 3. Maç

Saat 13.00 İskele SS

U15 Erkek 3. Maç

Saat 14.30 İskele SS

U14, U18, U15 ve U19 kategorilerinde Final Serisi Müsabakaları kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.

