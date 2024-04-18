Real Madrid tur biletini penaltılarda kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu rövanşında Manchester City, Real Madrid'i ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten dev maçta rakibine seri penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Real yarı finale çıktı. İlk maç 3-3 bitmişti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final heyecanı yaşandı.

Son şampiyon Manchester City, 3-3'ün rövanşında geçtiğimiz sezon yarı finalde elediği Real Madrid'i konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Pep Guardiola yönetimindeki ev sahibi Manchester City, 76. dakikada Kevin De Bruyne ile 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maçı uzatmalara götürdü.

Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede yarı finale çıkacak ekibi belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine penaltı 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.

Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.

Real Madrid, yarı finalde diğer bir İngiliz ekibi Arsenal'ı eleyen Alman Panzeri Bayern Münih ile eşleşti.



