U18 Kızlar da Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları oynandı

U18 Kızlarda Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları Pazartesi akşamı oynandı.

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan müsabakada GMBÇS rakibi KGM’yı 3-1 mağlup etti.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi Esentepe yi 3-0 mağlup etti.

U18 Kızlarda Yarı Final Serisi 2. karşılaşmaları yarın akşam oynanacak.

