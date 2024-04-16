U18 Kızlar da Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları oynandı

U18 Kızlarda Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları Pazartesi akşamı oynandı.
Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan müsabakada GMBÇS rakibi KGM’yı 3-1 mağlup etti.
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi Esentepe yi 3-0 mağlup etti.
U18 Kızlarda Yarı Final Serisi 2. karşılaşmaları yarın akşam oynanacak.
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