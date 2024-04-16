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Haspolat İlkokulu ilk kez okçuluk yarışmasına katıldı

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Haspolat İlkokulu ilk kez okçuluk yarışmasına katıldı
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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı okul sporları okçuluk yarışması, KKTC Okçuluk Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde organize edildi.
Haspolat İlkokulu da okul tarihinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı okul sporları okçuluk yarışmasına katıldı. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Çağrı Zeki’nin çalışmalarıyla birçok branşta bu sezon yarışmalara katılan Haspolat İlkokulu’nu okul sporları okçuluk yarışmasında 2 sporcu temsil etti.
Haspolat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ikiz kardeşler Doğa ve Doğukan Eşki, Haspolat İlkokulu’nun ilk okçuluk yarışmasına katılan öğrencileri oldular. Başarılı bir yarışma çıkaran Doğa ve Doğukan, kızlarda ve erkeklerde 6.oldular.
 
 
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