U16 Kızlarda ikinci finalist Çamlık Spor oldu

U16 Kızlar Yarı Final 3. Karşılaşmasında rakibi DAÜ 'ni 3-2 mağlup eden Çamlık Spor (GMBÇS) seride durumu 2-1 yaptı ve Esentepe’den sonra finale yükselen diğer takım oldu.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi müsabakaları 9 Ocak Pazartesi gecesi başlayacak . Seride ikinci karşılaşmalar 12 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi Programı
9 Ocak Pazartesi
Esentepe GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS
DAÜ -GMBÇS U17 Erkek
Finali saat 19.30 Atatürk SS
12 Ocak Persembe
Esentepe -GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS
DAÜ -GMBÇS U17 Erkek
Finali saat 19.30 Atatürk SS
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