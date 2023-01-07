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U16 Kızlarda ikinci finalist Çamlık Spor oldu

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U16 Kızlarda ikinci finalist Çamlık Spor oldu
U16 Kızlar Yarı Final 3. Karşılaşmasında rakibi DAÜ 'ni 3-2 mağlup eden Çamlık Spor (GMBÇS) seride durumu 2-1 yaptı ve Esentepe’den sonra finale yükselen diğer takım oldu.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi müsabakaları 9 Ocak Pazartesi gecesi başlayacak . Seride ikinci karşılaşmalar 12 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi Programı
9 Ocak Pazartesi
Esentepe GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS
DAÜ -GMBÇS U17 Erkek
Finali saat 19.30 Atatürk SS
12 Ocak Persembe
Esentepe -GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS
DAÜ -GMBÇS U17 Erkek
Finali saat 19.30 Atatürk SS
 
 
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