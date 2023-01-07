Sertoğlu "Şahsım ve KTFF üzerinden tehdit içeren açıklamalara karnımız toktur”

Kıbrıs Tük Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, dün Burak Koçar’ın eski kulübü Göçmenköy’e dönmesi yönünde alınan KTFF Yönetim Kurulu kararı ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Olayın iki kulüp arasındaki anlaşmazlık olduğunu ve KTFF olarak bu anlaşmazlığı giderdiklerini belirten Sertoğlu, “Söz konusu anlaşmada Miracle Değirmenlik yetkilisinin de imzası ve onayı varken şahsım ve KTFF üzerinden tehdit içeren açıklamalara karnımız toktur” denildi. Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan’ın basına yansıyan açıklamaları ile ilgili de “68 yıllık mazisi olan KTFF’nin mevcut düzenine “mafya” yakıştırması yapanlar önce kendilerine baksın” açıklaması yapan Sertoğlu, Anlaşmayı yapan siz, kuralları başından kabul eden siz, taahhüt eden siz ancak kendi koyduğunuz kuralları sonradan inkâr eden yine siz” denildi. Açıklamada ayrıca iki kulübün arasındaki anlaşmaya da yer verildi.

Sertoğlu’nun açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Spor kamuoyuna;

AKSA Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy İYSK’nın 03.01.2023 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yapmış olduğu itiraz dilekçesini yönetim kurulumuzla birlikte dün görüşerek karara bağladık. İlgili karar doğrultusunda 20.12.2022 tarihinde bozulması gereken Miracle Değirmenlik’in sorumluluğundaki çekin bozulmaması sebebiyle yönetim kurulumuz oybirliğiyle Burak Koçar isimli futbolcunun eski kulübü Göçmenköy İYSK’ya geri dönmesine karar verdi.

Bir kere şunu belirteyim ki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kimsenin şahsi menfaatleri, çıkarları ve keyfi doğrultusunda yönetilmez, tüzüklerle, talimatlarla yönetilir. Görevde olduğum 12 yıl boyunca da bu böyle olmuştur ve tüm kulüpler için adalet terazisi hep eşit tartmıştır. Parası olan, olmayan, büyük, küçük kulüp bizim için hiçbir önemi olmayan ifadelerdir. Bizim için tek gerçek kulüpler ve kurallardır.

19.07.2022 tarihinde Göçmenköy İYSK Başkanı Ersan Karataş ve Miracle Değirmenlik adına Ezel Kaynak, kendi aralarında yaptıkları, şartlarını kendilerinin belirlediği belgeyi KTFF huzurunda imzalamışlardır. İlgili anlaşma doğrultusunda da Burak Koçar isimli futbolcu için ödenmesi gereken çeklerden herhangi birinin geri dönmesi durumunda futbolcunun 2023 Ocak ayı transfer döneminde Göçmenköy’e geri döneceği açıkça belirtilmiştir. Hem ilgili anlaşmayı hem de ilgili talimatı değerlendiren KTFF Yönetim Kurulu bu doğrultuda karar üretmiştir. Biz bu kararı birçok hukukçu ile görüşerek aldık. Transfer yasağının uygulanmama gerekçesi de yine hukukçulardan alınan görüşler doğrultusunda henüz prosedürün tamamlanmamasından dolayıdır. Eğer prosedür tamamlanırsa, ilgili maddenin de uygulanacağını belirtiriz.

Anlaşmayı yapan siz, kuralları başından kabul eden siz, taahhüt eden siz ancak kendi koyduğunuz kuralları sonradan inkâr eden yine siz.

Hal böyleyken ve söz konusu anlaşmada Miracle Değirmenlik yetkilisinin de imzası ve onayı varken şahsım ve KTFF üzerinden tehdit içeren açıklamalara karnımız toktur. Kıbrıs Türk toplumunun en önemli değerlerinden 68 yıllık mazisi olan KTFF’nin mevcut düzenine “mafya” yakıştırması yapanlar önce kendilerine baksın.

Yıllardır bu federasyon tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmıştır ve ben burada olduğum sürece de böyle olacaktır. Ne kadar parası olursa olsun hiçbir kulüp ve şahıs KTFF nezdinde kendisine herhangi bir çıkar ve menfaat sağlayamaz, sağlamaya kalkarsa da tüm kurullarımızla birlikte gereğini yaparız.

Biz kurusıkı tehditlere asla boyun eğmeyiz. Hem kuralları koyacaksın hem de inkâr edeceksin. Sonra da ben kuralı uygulayınca “yok ligden çekileceğim, yok mahkemeye gideceğim” gibi söylemlerle spor kamuoyunu meşgul edeceksin. Ne ligden çekilebilirsiniz, ne de mahkemeye gidebilirsiniz. Biz böyle olayları çok gördük, çok yaşadık.

Bu olaylar sadece iki kulübün arasındaki bir anlaşmazlıktır. Biz de huzurumuzda yapılan bu anlaşmayı ve de talimatı uygulayarak anlaşmazlığı giderdik. Sonucundan ille ki birileri memnun olmayacak ancak bizim görevimiz birilerini memnun etmek değil sadece kuralları uygulamaktır.

Saygılarımla,

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı