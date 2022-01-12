U16 Kızlar ve U17 Erkekler Ligi fikstürleri açıklandı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2021-2022 sezonun da oynanacak olan U16 Kızlar ve U17 Erkekler Lig programı belli oldu.

U16 Kızlar Ligi A ve B Grubu olmak üzere iki grup halinde deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar A1-B2 , B1-A2 eşleşmesi ile kazanılmış iki maç esasına göre Yarı Final de karşı karşıya gelecek . Finale yükselen takımlar 2021-2022 sezonu şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. A Grubun da müsabakalar 18 Şubat B Grubunda ise 4 Şubat da başlayacak.

U17 Erkekler Ligi karşılaşmaları çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre 18 Şubat da başlayacak.

10.RAUF R. DENKTAŞ KUPASI PROGRAMI BELLİ OLDU

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş Anısına bu yıl 10. su düzenlenecek olan organizasyonun programı belli oldu. İlk müsabaka 29 Ocak da KGM ile Vakıflar bayanları arasında oynanacak. Organizasyon 9 Şubat ta Bayanlar 16 Şubat da oynanacak olan Erkekler Final karşılaşmaları ile tamamlanacak.

10. RAUF R. DENKTAŞ KUPASI PROGRAMI

29 OCAK CTS 2022 KGM-VAKIFLAR YARI FİNAL 16.00 B.BAYAN ASS

2 ŞUBAT ÇRŞ 2022 MSA-KGM YARI FİNAL 18.00 B. ERKEK ASS

2 ŞUBAT ÇRŞ 2022 VAKIFLAR-DAÜSK YARI FİNAL 19.30 B.ERKEK ASS

9 ŞUBAT ÇRŞ 2022 BAYAN FİNALİ 19.00 B.BAYAN ASS

16 ŞUBAT ÇRŞ 2022 ERKEK FİNALİ 19.00 B.ERKEK ASS

